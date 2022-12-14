ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasayı onayladı
ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir gündemde olan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasayı imzaladı. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ardından söz konusu yasa, Biden'ın da onayını aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, 'eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik' yasayı resmen imzaladı.
Biden "Amerika sadece bazıları için değil, herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet yolunda hayati bir adım atıyor. Aşk aşktır, hak, haktır" dedi.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Beyaz Saray bahçesinde binlerce kişinin katıldığı imza töreninde, Amerikalı şarkıcı ve LGBT hakları savuncusu Cyndi Lauper da "True Colors" (Gerçek Renkler) şarkısını seslendirdi.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ardından söz konusu yasa, Biden'ın da onayını almış oldu.
ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.
KÜRTAJI KORUYAN YASA İPTAL EDİLMİŞTİ
Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti.
Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.
Yeni yasa eyaletlerin eşcinsel evliliği yasallaştırmasını zorunlu kılmıyor, ancak evliliğin - yapıldığı eyalette hala geçerli olduğu sürece - diğer eyaletlerde de tanınmasını garanti altına alıyor.
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