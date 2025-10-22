John Lennon’un katili, cinayeti neden işlediğini 45 yıl sonra itiraf etti

Neredeyse 45 yıl önce, Beatles efsanesi John Lennon, New York’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Onu dört kurşunla sırtından vuran Mark David Chapman hâlâ hapiste ve geçtiğimiz aylarda yapılan 14. tahliye başvurusu yeniden reddedildi. Ancak bu duruşmada Chapman, cinayeti işleme nedenine dair bugüne dek sakladığı gerçeği sonunda itiraf etti.

"TAMAMEN BENCİLCEYDİ..."

Chapman, New York Post’un haberine göre, Ağustos ayında Green Haven Islah Tesisi’nde görülen duruşmada şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki bunu sadece kendim için yaptım. Her şey onun popülaritesiyle ilgiliydi. Tamamen bencilceydi.

Komisyon üyelerinden biri Lennon’ı neden öldürmek istediğini sorduğunda Chapman şu yanıtı verdi:

Ünlü olmak, aslında olmadığım biri olmak istedim. Sonra fark ettim ki, ölmeden de ‘birisi’ olabilirim. İşte, o kadar düşmüştüm. 8 Aralık sabahı, onunla tanışıp, onu öldüreceğimi biliyordum.

Mark David Chapman, John Lennon

ÜNLÜ ROMANA ATIF YAPMIŞTI

Chapman daha önceki açıklamalarında, J.D. Salinger’ın 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' adlı romanının başkahramanı Holden Caulfield ile özdeşleştiğini söylemişti.

Caulfield gibi, Lennon’ı da “Sahte ve içten olmayan biri” olarak gördüğünü açıklamıştı. Ancak bu kez itiraf ettiği şey, cinayetin aslında 'ün kazanma arzusuyla' işlendiğiydi.

Lennon, 1980 yılında eşi Yoko Ono ile birlikte New York’taki evinin önünde arabasına binerken Chapman tarafından vurulmuştu. Lennon henüz 40 yaşındaydı, Chapman ise sadece 25.

Katil Mark David Chapman, 1980'ler

MAHKEME 'İKNA EDİCİ' BULMADI

Chapman, duruşmada Lennon’ın ailesine ve hayranlarına seslenerek pişmanlıklarını dile getirdi:

O bir insandı. Ben hâlâ yaşıyorum, o ise öldü. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına yaşattığım yıkım için özür dilerim. Suç anında bunları hiç düşünmedim, umursamadım bile.

Tahliye kurulu, duruşma sonunda, Chapman’ın 'gerçek bir pişmanlık ya da empati göstermediğine' hükmetti ve bir sonraki başvurusunun 2027’ye kadar yapılamayacağını duyurdu.

Chapman, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: