Josep Borrell, Çin'i savundu: Çin, Rusya ile aynı kefeye konulmamalı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin ile Rusya aynı kefeye konulmaması gerektiğini savundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'nın Munster kentinde G7'deki meslektaşlarıyla yaptığı bir toplantı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Josep Borrell, bazı AB ülkelerinin Çin'e yönelik uyarılarına rağmen bu ülkenin Rusya ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi.
Borrell, "Şu anda birçok üye ülkenin Çin ile güçlü ekonomik ilişkileri var ve Çin ile Rusya'yı aynı seviyeye koyabileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Borrell, Çin'in kendi hedeflerine yoğunlaştığını belirterek, "Çin'in iç politikasında olduğu kadar dış politikasında da yeni bir dönemi pekiştirdiği, çok daha iddialı ve kendi rotasına çok daha fazla odaklanmış bir hale geldiği aşikar" dedi.
"UKRAYNA, İRAN HAKKINDA KANITLAR SUNUYOR"
İran'daki protestolara değinen Borrell, "İran Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve Avrupa Birliği'nin Emini suikastının ardından göstericileri bastırmaya yönelik eylemleri kınadığını ifade ettim. Avrupa Birliği, özellikle Birleşmiş Milletler kararının ihlali anlamına gelen Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere İran tarafından (Rusya'ya) insansız hava aracı tedarik edilmesi konusunda tedbirler almış ve yaptırımlar uygulamıştır" diye konuştu.
Borrell, İran'ın, Rusya'ya silah tedarikini durdurması konusunda ısrar ettiklerini belirterek, "İran bunu (Rusya'ya silah tedariki) reddediyor ama Ukraynalılar insansız hava araçlarının kullanıldığına dair kanıtlar sunuyor" dedi.
"NÜKLEER ANLAŞMA MÜZAKERELERİ ÇIKMAZA GİRDİ"
Borrell, İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde İran ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini kaydederek, AB'nin İranlı kadınların haklarını savunmak üzere İran'da düzenlenen gösterilere verdiği güçlü destek ile AB'nin İran'ın nükleer bir güç olmasını önleme çabaları arasında ayrım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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