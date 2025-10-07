Kaçak sigara taşıyan balonlar, havaalanını saatlerce kapattı

Litvanya’nın başkenti Vilnius’un hava sahasına giren yaklaşık 25 küçük sıcak hava balonu, uçuşları saatlerce durdurdu.

Balonlardan bazılarının kaçak sigara taşıdığı belirlenirken, olay Avrupa’da “hava sahası güvenliği” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi’ne göre, sıcak hava balonlarının hava sahasına girmesi sonucu yaklaşık 30 uçuş iptal edildi veya ertelendi, 6 bin yolcu etkilendi.

Uçuşlar, pazar günü sabah 04.50’de (TSİ 09.50) yeniden başlatıldı.

Yetkililer, olayın “büyük bir güvenlik riski” oluşturduğunu belirterek, benzer vakaların son aylarda arttığına dikkat çekti.

BALONLARDAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Sınır polisi tarafından yapılan incelemelerde, 11 balonun ele geçirildiği ve 18 bin paket kaçak sigaranın bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, balonların Belarus tarafından gönderildiğini, drone’lara göre çok daha ucuz bir yöntem olarak kullanıldıklarını belirtti.

Vilnius Havalimanı Sözcüsü Darius Buta, “İki balon doğrudan havaalanı üzerinden geçti. Diğerleri Vilnius bölgesine kadar ulaştı. Balonlar 20.45 ile 04.30 arasında tespit edildi” dedi.

Vilnius, Rusya’nın müttefiki Belarus sınırına sadece 40 kilometre uzaklıkta.

Avrupa’da son dönemde NATO hava sahasına yapılan izinsiz girişlerin artması, olayın sadece kaçakçılıkla sınırlı olup olmadığı yönünde soru işaretleri yarattı.

Litvanya ordusu, geçtiğimiz Temmuz ayında Belarus’tan gelen Rus yapımı “Gerbera” tipi bir drone’un Vilnius yakınlarında düştüğünü, bir başka drone’un ise askeri eğitim alanına patlayıcı yüklü olarak indiğini açıklamıştı.

Bu olayların ardından parlamento, hava sahasına izinsiz giren insansız hava araçlarının vurulmasına izin veren yasayı kabul etmişti.

“KAÇAKÇILIK AMA SABOTAJ DEĞİL”

Litvanya sınır yetkilisi Darius Buta, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Balonlar ve drone’lar hem yasa dışı hem tehlikeli, ancak bu tür olayları provokasyon ya da sabotaj girişimi olarak değil, kaçakçılık faaliyeti olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Yetkililer, 2023 yılında Belarus’tan gelen 966 balonun yakalandığını, bu yılın ilk sekiz ayında ise 544 balonun tespit edildiğini bildirdi.