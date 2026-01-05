Maduro'dan mahkemede 'Ben bir savaş esiriyim!' çıkışı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD askerleri tarafından başkent Caracas'taki konutundan kaçırılarak getirildiği ABD'nin New York kentinde görülen ilk duruşmada kendisini 'savaş esiri' olarak tanımladı.

Maduro, Pazartesi öğleden sonra New York’taki federal mahkemede görülen ilk duruşmada, hakkında isnat edilen tüm suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu beyan etti.

Maduro’nun mahkemede kendisini 'savaş esiri' olarak tanımlaması, ABD iç hukuku bağlamında doğrudan bir sonuç doğurmasa da savunmanın davayı cezai değil siyasi ve askerî bir çatışmanın parçası olarak çerçevelemesine imkân tanıyor.

Bu söylem, uluslararası hukuk açısından ise Cenevre Sözleşmeleri ve egemenlik ihlali tartışmalarını gündeme taşıyarak dosyayı küresel diplomatik baskı alanına açıyor.

"BEN, VENEZUELA DEVLET BAŞKANIYIM"

İspanyolca konuşan Maduro, kimliğini doğrulamasını isteyen hakime şu yanıtı verdi:

“Ben Venezuela devlet başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Caracas’taki evimde yakalandım.”

Bu sözler üzerine hâkim, iddiaların daha sonra ele alınacağını söyleyerek Maduro’nun sözünü kesti.

Maduro’nun eşi Cilia Flores da duruşmada hazır bulundu. Flores’in de Maduro ile aynı cezaevi kıyafetlerini giydiği görüldü.

AVUKATI SÜRPR İZ BİR İSİM

Savunmasını sunması istendiğinde Maduro şu yanıtı verdi: “Masumum. Burada dile getirilen hiçbir suçlama ile ilgim yok.”

63 yaşındaki Maduro, duruşma öncesinde Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden mahkeme binasına bombaya dayanıklı askerî araç ve helikopterle sevk edildi.

Maduro’nun avukatlığını, daha önce Julian Assange için yürütülen savunma sürecinde de rol alan Barry Pollack üstleniyor.

Davaya, yaklaşık 30 yıl önce Bill Clinton tarafından atanan, 92 yaşındaki federal yargıç Alvin Hellerstein başkanlık ediyor.

MADURO'NUN HAKİMDEN TALEBİ

Mahkeme tarafından hakları kendisine hatırlatılan Maduro, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu. Hâkim, bu talebin yerine getirileceğini teyit etti.

Maduro ve eşi Cilia Flores’in karşı karşıya olduğu suçlamalar şunlar:

* Narko-terörizm

* Kokain ithalatı

* Makineli tüfek ve yıkıcı silah bulundurma

PARLAMENTO SLOGANLARLA AÇILDI

Venezuela’da parlamento bugün, milletvekillerinin “Hadi Nico!” sloganları eşliğinde açıldı. Oturumda siyasetçiler, solcu lider Nicolás Maduro’nun kısa süre önce yakalanmasını sert şekilde kınadı.

Maduro’nun oğlu ve milletvekili Nicolás Maduro Moros, devrilen babası ile görevden alınan First Lady Cilia Flores’in "Venezuela’ya geri döneceklerini" söyledi.

“Er ya da geç bizimle olacaklar… Geri dönecekler,” diyen Maduro Moros, bu yöndeki kararlılıklarını vurguladı.

Venezuela Ulusal Meclisi’nin açılış oturumunda konuşan kıdemli milletvekili Fernando Soto Rojas ise,

“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump, kendisini dünyanın savcısı, hâkimi ve polisi olarak görüyor,” ifadelerini kullandı.

Rojas sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz diyoruz ki: Başaramayacaksınız. Ve nihayetinde tüm dayanışmamızı seferber ederek meşru devlet başkanımız Nicolás Maduro’nun zaferle Miraflores Sarayı’na dönmesini sağlayacağız...”