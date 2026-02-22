Çalışma Bakanı Işıkhan'ın 'Erdoğan' posterli iftar ziyareti... CHP'li Akdoğan: 'İftar görüntülerinin en palavrası'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 10:50:00
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın iftar için ziyaret ettiği bir evde sofranın yanında AKP propagandası içeren bir panonun da olması tepkiye yol açtı.

AKP’nin ramazan ayı boyunca sürdüreceği duyurulan “Yeni Evim, İlk İftarım Programları” kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve yeni evlerini teslim alan yurttaşların sofralarına "konuk" olunacağı açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu program kapsamında Elazığ’da yaşayan Yıldırım ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına oturdu.

Bakan Işıkhan'ın iftar ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, ziyaret edilen eve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının ve imzasının yer aldığı yaklaşık iki metrelik AKP propagandası içeren panonun da götürüldüğü görüldü. Ziyaret için özel hazırlandığı anlaşılan pano büyük tartışma yol açtı.

“Niyetimiz bir, yolumuz bir, inancımız bir” yazılı panoya CHP'den de tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sözkonusu fotoğraf üzerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"Yer sofrasında iftar görüntülerinin en palavrası…

1- Eve 8 porsiyon döner sipariş edilmiş. Yer sofrasına sipariş döner…

2- Arkadaki reklam afişi rezilliğin başka perdesi.

3- O evde kartonpiyer, Led aydınlatma, güzel perdeler, şık koltuklar var da bir tek masa mı yok?"

 

İlgili Konular: #Umut Akdoğan #Vedat Işıkhan

