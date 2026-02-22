Zeydan Karalar hakkında yeni gelişme: Valilik, mahkemeye yazı yazdı

Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve dönüşü için Adana Valiliği, Aziz İhsan Aktaş davasının görüldüğü İstanbul 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazdı.

Yazılan yazıda, Karalar’ın akıbeti soruldu ve 16 Şubat'a kadar mahkemeden cevap talep edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrası iletilen yazı 13 Şubat günü yazıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, yazıda, "İlimiz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkındaki soruşturma/yargılama il ilgili ekte bir örneği gönderilen İçişleri Bakanlığının ilgi yazısı ile bilgi istenildiğinden ilgili hakkındaki soruşturmanın/yargılamanın safahatı ve ilgiliye isnat edilen suç konusu ile ilgili 16.02.2026 tarihine kadar Valiliğimize (İdare ve Denetim Müdürlüğü) bilgi verilmesi hususunda; Gereğini arz ederim" denildi.

"YARGILAMA DEVAM EDİYOR"

Talep edilen sürenin üstünde 5 gün geçmesinin ardından İstanbul 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Valiliği’ne 19 Şubat’ta cevap verdi.

Mahkeme, yazdığı cevapta, yargılamanın ilk duruşmasının hala bitmediğini belirterek, "Mahkememiz duruşmasının halen devam ettiği ve ilk celsenin henüz tamamlanmadığı, ayrıca 05/02/2026 tarihinde yapılan oturumda sanık hakkında yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmasına karar verilmiş olduğu hususu, Bilgilerinize rica olunur" cevabını verdi.