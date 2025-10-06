Kahire’de kritik görüşme: Suikasttan kurtulan Hamas lideri müzakere masasında

ABD, İsrail ve Hamas heyetleri, Trump yönetiminin ateşkes önerisi temelinde yürütülen müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geliyor.

Mısır makamlarından alınan bilgilere göre, görüşmelerde Hamas heyetine Halil el-Hayya başkanlık edecek.

El-Hayya’nın Kahire’deki görüşmelerde, Arap ve Müslüman ülkelerin desteğini artırmak için çalışacağı bildirildi.

el-Hayya, yaklaşık bir ay önce Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İsrail suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Hamas’ın aktardığına göre el-Hayya, suikast girişiminden sonra ilk kez bir videoda görüldü.

Yaklaşık iki buçuk dakika süren videoda yalnızca el-Hayya’nın başı ve göğsü görülüyor; görüntüde, herhangi bir yara izine sahip olup olmadığı ya da videonun nerede çekildiği belirlenemedi.

Hamas yetkilileri videonun cumartesi günü kaydedildiğini açıkladı.

el-Hayya videoda, 9 Eylül’de İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğlu için yas tuttuğunu söyledi:

“Gazze’de binlerce kaybın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Tanrı, oğullarımızı ve torunlarımızı şehitler arasına kattığı için bizi onurlandırdı.”

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE KRİTİK AŞAMA

Kahire’deki temasların, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve esir takası planının son aşaması olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta Trump’ın ateşkes önerisinin taraflarca “genel hatlarıyla kabul edildiğini” duyurmuştu.

Bugünkü toplantının, ateşkes sürecini kalıcılaştıracak nihai adımların belirlenmesi açısından kritik olduğu ifade ediliyor.

HALİL EL HAYYA KİMDİR?

el-Hayya, geçtiğimiz ay İsrail’in Katar’a düzenlediği hava saldırısında başlıca hedeflerden biri olmuş, ancak suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Gazze doğumlu olan el-Hayya, Hamas’ın siyaset bürosu üyesi ve 2006’da seçilen Filistin Yasama Konseyi milletvekili.

Yıllar içinde İsrail tarafından birçok kez tutuklanan ve birden fazla suikast girişiminden sağ çıkan el-Hayya, örgüt içindeki en deneyimli isimlerden biri olarak biliniyor.

el-Hayya'nın oğlu Humam el-Hayye ve büro direktörü Cihad Lebad, geçtiğimiz ay İsrail’in Doha’ya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.