Kahramanmaraş depremi Mısır'a kadar vurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:03

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:49

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu'da da etkili oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen depremden dolayı evlerinden çıkan birçok kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

SURİYE'DE, 111 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus kentlerinde 237 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık 600'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lazkiye yakınlarında bir binanın yıkıldığı ve Hama’da da birkaç binanın kısmen yıkıldığı aktarıldı.

Suriyeli sivil savunma yetkililerinin ve itfaiyecilerin enkaz altında kalanları çıkarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Suriye’nin Ulusal Deprem Merkezi’nin başında bulunan Raed Ahmed, hükümet yanlısı bir radyo kanalına, “merkezin tarihinde kaydedilen en büyük depremin bu olduğunu” aktardı.