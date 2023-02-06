Kahramanmaraş’taki depremin ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:34

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 08:54

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi.

Depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" diye konuştu. Bölgede enkaz altında kalanlar ve can kayıpları var.

UZMANLARDAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var…

Deprem uzmanı Naci Görür yetkililere "Barajları kontrol" edin uyarısında bulunurken yurttaşlara ise "Evinizi terk edin" diye seslendi.

Görür şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.

*Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terk edin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

“BÖLGEDEKİ BARAJLARI KONTROL EDİN”

Görür, sözlerine şöyle devam etti:

* Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telf’lara sarılmayın, interneti tercih edin.

* İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim.

"500 YILDIR BU BOYUTLARDA BİR DEPREM OLMADI!"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçı, Kahramanmaraş depreminin ardından açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'ye konuşan Prof. Dr. Zafer Akçı, Türkiye'nin her yerinin deprem bölgesi olduğunu anımsatarak, "Doğu Anadolu bölgesi fayı üzerinde. Yaklaşık 400-500 yılda bu boyutlarda bir deprem olmamış bu bölgede. Türkiye'nin topyekun bir seferberlik yapması lazım" dedi.

'1999 DEPREMİNDEN SONRA EN BÜYÜK DEPREM'

Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi CNN TÜRK'e değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.