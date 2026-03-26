Kalibaf: 'İran için tarihi bir zafer imkanı oluşturmuştur'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran için tarihi bir zafer imkanının oluştuğunu söyledi.

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman İran milleti, 25 gece boyunca sokaklardaki varlığınız ve silahlı kuvvetlerin fedakarlıkları, aziz İran için tarihi bir zafer imkanı oluşturmuştur. Hiç kimse İran ve İran halkı için ültimatom belirleyemez. Evlatlarınız, tam zafer sağlanana ve ‘savaş-ateşkes-savaş’ şeklindeki uğursuz döngü kırılana kadar bu fırsatı elden bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.