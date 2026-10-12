Kaliningrad geriliminin ardından NATO'dan Rusya çıkışı: 'Saldıranları değil, destekleyenleri de vururuz'

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ABD'li General Alexus Grynkewich, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde, ittifak topraklarına yönelik olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan Grynkewich, NATO'nun olası saldırılara karşı izleyeceği askeri stratejiyi anlattı.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu vurgulayan Grynkewich, herhangi bir üye ülkeye düzenlenecek saldırının durdurulacağını ve saldırganın hedeflerine ulaşmasının engelleneceğini belirtti.

Konuşmasında NATO'nun askeri kapasitesine dikkat çeken Grynkewich, ittifakın herhangi bir üyesine yönelik saldırının sonuçsuz bırakılacağını söyledi.

Grynkewich, "Eğer biri bize saldıracak kadar aptalca davranırsa savaşırız. Saldırıyı durdurur ve hedefleri ne olursa olsun bunlara ulaşmalarını engelleriz. Kısacası herhangi bir müttefike yönelik saldırının tamamen sonuçsuz kalmasını sağlarız" ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI DESTEKLEYEN HER ŞEYİ YOK EDERİZ"

NATO'nun askeri karşılığının yalnızca saldırının gerçekleştiği bölgedeki birliklerle sınırlı kalmayabileceğini belirten Grynkewich, saldırıya destek sağlayan sistemlerin de hedef alınabileceğini açıkladı.

Grynkewich, "Düşman saldırıyı sürdürmeyi veya yedek kuvvetlerini devreye sokmayı seçerse bize karşı kullanılan savaş sistemini etkisiz hale getiririz" dedi.

Bu karşılığın kapsamını da açıklayan NATO komutanı, "Bu yalnızca saldıran kuvvetleri değil, onları destekleyen, ayakta tutan ve yöneten her şeyi kapsar" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN ADINI ANMADI

Grynkewich, konuşmasında Rusya'nın adını doğrudan anmasa da açıklaması Moskova ile NATO arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Avrupa ülkeleri, son dönemde Rusya'yı sabotaj faaliyetleri, insansız hava araçlarıyla hava sahası ihlalleri ve siber saldırılar düzenlemekle suçluyor.

NATO'nun 2022 yılında kabul ettiği Stratejik Konsept belgesinde de Rusya, ittifakın güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlanıyor.

KALİNİNG​RAD ÜZERİNDEN NÜKLEER TEHDİT

NATO ile Rusya arasındaki gerilim, Moskova'nın geçtiğimiz ay Kaliningrad'a yönelik açıklamalarıyla daha da yükselmişti.

Rusya, NATO'nun Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'ın bağlantısını kesmeye yönelik bir girişimde bulunması halinde nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.