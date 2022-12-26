Kamala Harris'e Noel öncesi 'sürpriz': Konutuna 140 göçmen yollandı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:37

ABD'de çok sayıda göçmeni taşıyan üç otobüs, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington'daki konutunun yakınına bırakıldı.

Beyaz Saray, bu olayı geçmişte kuzey şehirlerine göçmen otobüsleri gönderen Teksas Valisi Greg Abbott'ın üzerine attı. Ancak, Harris'in konutuna ulaşan otobüsleri Abbott'un gönderdiği doğrulanmadı.

NBC'nin aktardığına göre Beyaz Saray yaptığı açıklamada otobüslerin gönderilmesini "zalimce, tehlikeli ve utanç verici bir gösteri" olarak nitelendirdi.

#HappeningNow the second bus of migrants has arrived here in D.C. near VP Kamala Harris’ home. They are boarding another bus taking them to a church. Was just told by someone helping bring them to the church that this bus came from Texas: pic.twitter.com/Sp4upqz1yB — Christian Flores (@CFloresNews) December 25, 2022

Beyaz Saray sözcüsü Abdullah Hasan, "Vali Abbott Noel arifesinde hiçbir Federal ya da yerel makamla koordinasyon kurmadan çocukları dondurucu soğukta yol kenarında terk etti. Defalarca söylediğimiz gibi, Başkan Biden'ın göreve geldiği ilk gün Kongre'ye gönderdiği kapsamlı göçmenlik reformu ve sınır güvenliği tedbirleri gibi gerçek çözümler üzerinde Cumhuriyetçi ya da Demokrat herkesle çalışmaya hazırız, ancak bu siyasi oyunlar hiçbir şeyi başaramaz ve sadece hayatları tehlikeye atar" dedi.

Göçmenlerden bazıları, kendilerine battaniye verilerek bölgedeki yerel barınaklara götürüldü.

AKTİVİSTLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardımlaşma Ağı organizatörü Madhvi Bahl, NBC News'e yaptığı açıklamada, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'deki ülkelerden yaklaşık 140 göçmenin Teksas'tan Washington'a geldiğini belirterek, olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardımlaşma Ağı gönüllüsü Amy Fischer CNN'e yaptığı açıklamada, "Washington toplumu, Nisan ayından bu yana Teksas'tan gelen otobüsleri her gelişlerinde karşılıyor. Noel arifesi ve dondurucu soğuk havalarda da durum farklı değil. Biz her zaman burada insanları kollarımızı açarak karşılıyoruz" dedi.