Kamala Harris'e Noel öncesi 'sürpriz': Konutuna 140 göçmen yollandı

ABD'de çok sayıda göçmeni taşıyan üç otobüs, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington'daki konutunun yakınına bırakıldı.

Beyaz Saray, bu olayı geçmişte kuzey şehirlerine göçmen otobüsleri gönderen Teksas Valisi Greg Abbott'ın üzerine attı. Ancak, Harris'in konutuna ulaşan otobüsleri Abbott'un gönderdiği doğrulanmadı.

NBC'nin aktardığına göre Beyaz Saray yaptığı açıklamada otobüslerin gönderilmesini "zalimce, tehlikeli ve utanç verici bir gösteri" olarak nitelendirdi.

#HappeningNow the second bus of migrants has arrived here in D.C. near VP Kamala Harris’ home. They are boarding another bus taking them to a church. Was just told by someone helping bring them to the church that this bus came from Texas: pic.twitter.com/Sp4upqz1yB