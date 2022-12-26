ABD enflasyon verisi altına yaradı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Aralık 2022)

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:53

Altın, son gelen ABD enflasyon verilerinin gerilemeye işaret etmesinin ardından piyasa aktörlerinin Fed'in faiz artış patikasını yavaşlatacağına dair beklentileriyle yükseldi.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,44 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.086 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.225 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1.797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün batı ülkelerinde Noel tatili nedeniyle piyasaların neredeyse tamamının kapalı olduğunu kaydetti.

Açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

FAİZLERİN YÜKSELMESİ ALTINA YARAMADI

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi kasım ayında gevşerken tüketici harcamaları durgunlaştı. Michigan Üniversitesi'nin cuma günü yaptığı nihai tüketici anketine göre, ABD kısa vadeli enflasyon beklentileri yıl sonunda daha da düşerken katılımcılar fiyatların önümüzdeki yıl yüzde 4,4 artarak Haziran 2021'den bu yana en düşük ve ön verilerin altında olmasını bekliyor.

Altın, Fed'in parasal sıkılaştırması ve diğer büyük merkez bankalarının şahin tutumları arasında marttaki zirvesinden yaklaşık yüzde 12 düştü. Faizlerin yükselmesi faiz getirisi olmayan altın için genellikle negatif bir korelasyona sahip.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya, "ABD ekonomik verilerinin bir kez daha olumlu gelmesi yatırımcıların dezenflasyon trendlerinin devam edeceği konusunda daha fazla özgüvenli olmalarına yardımcı oldu" dedi.