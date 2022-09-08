Kamerun’da ayrılıkçılar, yolcu otobüsüne saldırdı: 6 kişi öldü

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:24

Kamerun Hükümet Sözcüsü Emmanuel Rene Sadi yaptığı açıklamada, Güney Batı bölgesine bağlı Muyuka kasabasında, ayrılıkçı grup üyelerince 14 yolculu otobüse ağır silahlarla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Emmanuel Rene Sadi, saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "İnsanlığını kaybetmiş ayrılıkçı teröristlerin sivillere karşı gerçekleştirdiği bu korkak ve alçak saldırıyı en büyük kararlılıkla kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadi, yaralıların Buea'daki bölge hastanesinde tedavi altına alındığını bildirdi.

ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.