Kamyon devrildi, milyonlarca arı çevreye yayıldı!

ABD’nin Washington Eyaleti’ne bağlı Lynden yakınlarında yaklaşık 31,750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşıyan dev bir kamyon, keskin bir virajın yanlış hesaplanması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından arı kovanları zarar gördü ve içinde bulunan yaklaşık 250 milyon bal arısı çevreye yayıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, halkı bölgede dolaşmamaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, “Arı kaçışı ve toplu arı kümelenmesi riski nedeniyle halkın bölgeden uzak durması gerekiyor” denildi.

Yetkililer ayrıca arı sokmasına karşı alerjisi olan kişilerin, Washington Eyaleti Sağlık Departmanı'nın yönlendirmelerini takip etmesini önerdi.

Kazanın ardından bölgeye acil servis ekiplerinin yanı sıra gönüllü olarak gelen 20’den fazla yerel arıcı da çalışmalara katıldı. Arıcılar, zarar gören kovanları kurtarmak ve mümkün olduğunca çok sayıda arıyı geri toplamak için yoğun çaba sarf etti.

Whatcom Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, “Amaç, mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak. Önümüzdeki birkaç gün içinde çoğu arının kraliçelerini bulmak üzere kovanlarına geri dönmesi bekleniyor” dedi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yetkililer, kazanın meydana geldiği Weidkamp Yolu’nun, kurtarma tamamlanana kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Açıklamada, “Olay yerindeki çalışmalar şimdilik tamamlandı. Kovanlar geri toplandı ve yeniden kuruluma alındı. Arıların büyük kısmının sabaha kadar geri dönmesi bekleniyor” denildi.