Kanada’da okul katliamı: Saldırının ardındaki isim kim?

11.02.2026 16:48:00
Dış Haberler Servisi
Kanada'daki bir okulda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bazı Kanada medya kuruluşları şüphelinin kimliğini açıkladı; ancak henüz resmi doğrulama yapmadı. Medya kuruluşları saldırganın 18 yaşındaki trans öğrenci Jesse Strang olduğunu öne sürdü.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Tumbler Ridge Secondary okulunda meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bazı Kanada medya kuruluşları saldırganın 18 yaşındaki trans öğrenci Jesse Strang olduğunu öne sürdü.

Western Standard ve Juno News, kimlik bilgisinin aileye yakın bir kaynağa dayandırıldığını bildirdi. Ancak Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), şüphelinin adını henüz resmî olarak doğrulamadı.

Polis, kimlik teyidinin gerekli doğrulama süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapılacağını açıkladı.

Bazı medya organları ve sosyal medya hesapları, saldırgan olduğu iddia edilen kişiye ait olduğu öne sürülen bir YouTube hesabına ilişkin paylaşımlar yaptı. Söz konusu iddialar, resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Yetkililer, soruşturmanın öncelikle olayın seyri, olası bağlantılar ve deliller üzerine yoğunlaştığını; kişisel geçmişe ilişkin ayrıntıların teyit edilmeden kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

RCMP, saldırıda birincil şüphelinin olay yerinde ölü bulunduğunu daha önce duyurmuştu. Olayda başka bir kişinin rol alıp almadığına ilişkin sorular ise netlik kazanmış değil.

Dijital kayıtlar, adli bulgular ve tanık ifadeleri üzerinde kapsamlı inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Yaklaşık 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge kasabasında yaşanan saldırı, ülke genelinde derin yankı uyandırdı. Yerel yöneticiler birlik ve sağduyu çağrısı yaptı.

