Kanada'da Filistin krizi: Bakan istifa etti

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:02

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:03

"Jewish B'nai Brith Canada" isimli Yahudi bir kurumun düzenlediği oturumda konuşan Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu toprakları "işe yaramaz bir kara parçası" olarak nitelendirdi.

Açıklamalarının tepki toplaması üzerine 2 kez özür dileyen Robinson, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve bölgenin sınırlı doğal kaynaklara sahip olduğundan bahsettiğini belirtti.

Robinson, kamuoyundan gelen baskı ve istifa çağrıları üzerine görevini bıraktı.

British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, Robinson'un "aşağılayıcı" sözlerinin kabinenin görüşleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Eby, Robinson'un görevinden ayrıldığını ancak Yeni Demokrat Partide (NDP) kalmaya devam edeceğini açıkladı.