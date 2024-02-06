Kanada'da Filistin krizi: Bakan istifa etti

Kanada'nın British Columbia eyaleti Yükseköğretim Bakanı Selina Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu Filistin toprakları için yaptığı "işe yaramaz bir kara parçası" nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:02
Kanada'da Filistin krizi: Bakan istifa etti
Abone Ol google-news

"Jewish B'nai Brith Canada" isimli Yahudi bir kurumun düzenlediği oturumda konuşan Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu toprakları "işe yaramaz bir kara parçası" olarak nitelendirdi.

Açıklamalarının tepki toplaması üzerine 2 kez özür dileyen Robinson, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve bölgenin sınırlı doğal kaynaklara sahip olduğundan bahsettiğini belirtti.

Robinson, kamuoyundan gelen baskı ve istifa çağrıları üzerine görevini bıraktı.

British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby, Robinson'un "aşağılayıcı" sözlerinin kabinenin görüşleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Eby, Robinson'un görevinden ayrıldığını ancak Yeni Demokrat Partide (NDP) kalmaya devam edeceğini açıkladı.


Kanada haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı 2027’ye kadar uzatıldı

Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı 2027’ye kadar uzatıldı
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu

Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu
Kanada ve Türkiye anlaştı: İHA parçalarının satışı devam edecek

Kanada ve Türkiye anlaştı: İHA parçalarının satışı devam edecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon