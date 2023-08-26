Kanada’da yangınlar sürüyor: Hay River kasabasına tahliye emri

Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 26.08.2023 - 11:45

Kanada’nın Kuzeybatı Toprakları bölgesinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Alevlerin yaklaştığı Hay River kasabasının tamamının tahliyesine karar verildi.

Bölge yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kasabadaki yaklaşık 4 bin kişinin Hay River Merlyn Carter Havaalanına gitmesi istenerek, "Hay River'da kalanların sorumluluğu kendisine aittir. Hiçbir acil servis ekibi veya müdahale olmayacak" ifadeleri kullanıldı. Kuzeybatı Toprakları İtfaiye Teşkilatından Mike Westwick ise yaptığı açıklamada, "Yangın inanılmaz derecede hızlı ilerliyor. Gerçek şu ki kasabaya ulaşması ciddi bir tehdit" diye konuştu. Kasabada başlayan tahliye süreci devam ediyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Kuzeybatı Toprakları'nda acil durum ilan edilmiş, bölgenin başkenti Yellowknife'ın tamamı da dahil olmak üzere 50 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



AKTİF YANGINLARIN ÇOĞU KUZEYBATI TOPRAKLARI BÖLGESİNDE



Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 31 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 663’ü kontrolden çıkarken, 213’ü ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 364 yangın ile British Columbia, 239 ile Kuzeybatı Toprakları, 143 ile Yukon’da devam ediyor.

Kanada'da 2023 orman yangını sezonunun “ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu” olduğu ifade edildi.

