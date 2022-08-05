Kanada'dan Ukrayna açıklaması: 2015'ten bu yana 33 binden fazla Ukraynalı askeri eğittik

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:33

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, 2015'ten bu yana Kanadalı askeri eğitmenlerin 33.000'den fazla Ukraynalı askeri eğittiğini söyledi.

Anita Anand, "UNIFIER misyonu devam etti ve bu sayede 2015'ten bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 33.000'den fazla üyesi eğitildi" dedi.

Kanada Genelkurmay Başkanlığı, Kanada'nın yakın gelecekte Ukraynalı askerleri ön cephe muharebesi için gereken bireysel becerilere odaklanan bir müfredatta eğitmek üzere İngiltere'ye 225 askeri eğitmen göndermeyi planladığını duyurdu.

Kanada Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, Şubat 2022'den bu yana Kanada'nın, Ukrayna'ya 626 milyon dolar tutarında askeri yardım tahsis ettiğini açıkladı.

UNIFIER

Ukrayna'daki Kanada UNIFIER eğitim misyonu, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine 2015 yılında başlatıldı.

Bu yılın başlarında genişletilen misyon görevi, Mart 2025'e kadar uzatıldı.