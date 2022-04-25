Kanadalı film yapımcısı katil flört uygulamasından kurban seçmiş
Kanadalı film yapımcısı katil Mark Twitchell'inn ABD'li gazeteci Steve Lillibuen'e yazdığı tüyler ürpertici mektuplar ortaya çıktı.
CBS News'in haberine göre; Kanada’da yaşayan bir film yapımcısı, çektiği filmde yer alan cinayet senaryosunu 2008 yılında gerçek hayatta uyguladı. Mark Twitchell, cinayetten bir süre önce çektiği 8 dakikalık kısa filmin senaryosunu taklit ederek Johnny Altinger adlı kişiyi öldürdü.
CBS News'e konuşan gazeteci Steve Lillibuen, Johnny Altinger'ın katili olan Mark Twitchell ile mektuplaştıklarını söyledi.
Gazeteci Lillebuen, Twitchell'in flört sitesinde Sheena ismi ile kadın profili oluşturarak erkek kurbanlarını tuzağa çektiğini ve Gilles Tetreault adlı şahsın kaçmayı başardığı için katilin yakalandığını aktardı.
DEXTER GİBİ ÖLÜM ODASI KURMUŞ
Gazeteci Steve Lillebuen ve eski FBI suç profili uzmanı Julia Cowley, "Plastik örtüyle kurulmuş bir ölüm odası vardı. Kurbanları için bir işkence masası vardı. Dexter'ın kullandığına çok benzeyen bu tür bir işleme kiti vardı" dedi. Mektuplarından birinde ise,"Johnny Altinger'ı nefsi müdafaa ile kazara öldürdüm. İnsani hassasiyetlerimi bir kenara bıraktıktan sonra, onun kalıntılarıyla beni sonsuza dek travmatize edecek saygısız bir şekilde ilgilendim" diyordu.
Steve Lillebuen, gelen mektuplarda Twitchell'ın "Görünüşe göre dünyada eşsizim... Normal, sağlıklı, 30 yaşında erkekler... Olan bu ve ben neysem oyum" yazdığını söyledi.
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