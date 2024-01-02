Kanserle savaşta önemli keşif: Ameliyatsız yeni yöntem

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:09

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:09

ABD'deki Rice Üniversitesi araştırmacıları, umut verici yeni bir çalışmaya imza attı. Kanserle mücadele üzerine araştırma yapan bilim insanları, özel bir molekül türünün aktive edildiğinde kanser hüclerinin zarlarını "parçaladığını" keşfetti.

Araştırmacıların "moleküler kırıcı" olarak adlandırdıkları yöntemde, aminosiyanin moleküllerini yakın kızılötesi ışıkla uyarmanın, kanser hücrelerinin zarlarını parçalamaya yetecek kadar senkronize bir titreşime neden olduğunu buldu.

Kanseri tespit etmek için düşük dozlarda olmak üzere yaygın olarak kullanılan aminosiyanin moleküllerinin laboratuvar ortamında parçalanması, insan melanom hücrelerine karşı yüzde 99 oranında etkili oldu. Melanom tümörlü farelerin yarısı ise bu yöntemle tedavi edildikten sonra kanserden tam anlamıyla kurtuldu.

Araştırma ekibinden Ciceron Ayala-Orozco, "Bu moleküller insanların uzun zamandır kullandığı basit boyalardır. Biyouyumludurlar, suda kararlıdırlar ve kendilerini hücrelerin yağlı dış kaplamasına tutturmada çok iyidirler. Ancak görüntüleme için kullanılıyor olsalar da, insanlar bunları 'moleküler kırıcı' olarak kullanmayı bilmiyorlardı" ifadesinde bulundu.