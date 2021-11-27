Kapak fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı: Yeşil gözlü 'Afgan kızı' İtalya'ya sığındı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 10:29

1985 yılında National Geographic'in kapağında yer alan yeşil gözlü "Afgan Kızı" olarak hafızalara kazınan Sharbat Gula, İtalya'ya sığındı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Gula ülkeden ayrılmak isteyince İtalyan hükümeti yardım etti. Gula'nın İtalya'da olduğunu ise Başbakan Mario Draghi duyurdu.

1985 yılında Pakistan-Afganistan sınırından bir mülteci kampında yaşarken fotoğrafı ABD'li fotoğrafçı Stece McCurry tarafından çekilmişti.

Dünya ürküten yeşil gözleriyle onu tanımıştı.

2016'da Pakistan, Gula'yı sahte kimlik karşı çıkarttığı için sınır dışı etti. Afganistan'a döndüğünde dönemin Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, onu memnuniyetle karşıladı ve ona yeni bir daire anahtarı verdi.

TALİBAN'DAN KADINLARA KISITLAMA

Taliban iktidarı ele geçirdiğinden beri kadın haklarına saygı göstereceklerini söylüyor ancak kadınların halen eğitim ve çalışma hakları kısıtlı. Üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber eğitim görmesi yasaklandı, karma eğitime son verildi.

Kadınlar şehir dışına çıktıklarında da bir erkeğin onlara refakat etmesi gerekiyor ayrıca kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar televizyonlarda gösterilemeyecek.





Kaynak: Reuters