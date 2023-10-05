Karabağ'daki sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanı" yakalanarak Bakü'ye getirildi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:58

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:58

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Harutyunyan'ın 3 Ekim'de Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü'ye getirildiği belirtildi.

Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan balistik füze saldırılarının emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan'da, Harutyunyan ile ilgili gıyabi tutuklama kararı verilmiş ve hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı.

Harutyunyan, 2020-2023 yıllarında Karabağ'daki işgalci rejiminin sözde "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü.

Öte yandan Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, sözde yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

ARAYİK HARUTYUNYAN KİMDİR?

Arayik Vladimiri Harutyunyan, Mayıs 2020'den Eylül 2023'e kadar işgal altındaki Karabağ bölgesindeki sözde Emeni yönetiminin dördüncü "cumhurbaşkanı" olarak görev yaptı.

Selefi Bako Sahakyan döneminde, 2007'den 2017'ye kadar altıncı ve son sözde "Başbakan" ve 2017'den 2018'deki istifasına kadar da ilk sözde "Devlet Bakanı" olarak görev yapmıştı.

Harutyunyan, 2020'de Azerbaycan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı boyunca pozisyonunu korumuş, kuvvetlerinin kesin yenilgisi üzerine, Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik ablukası devam ederken 1 Eylül 2023'te istifa etti.

3 Ekim 2023'te kendisi ve diğer eski yetkililer Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakyan ve Davit Ishkhanyan ile birlikte Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınarak Bakü'ye getirildi.