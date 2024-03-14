Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.
Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.
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