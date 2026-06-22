Karadeniz’de Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı: Bir mürettebat hayatını kaybetti

Karadeniz’de Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bayraklı bir kargo gemisi, Rusya’ya ait olduğu belirtilen İHA saldırısının ardından alev aldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba, saldırıda Mısır uyruklu bir mürettebatın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Panama bayraklı bir gemide yangına neden olduğunu bildirdi.

Kuleba, yaşamını yitiren mürettebatın 58 yaşında, Mısır vatandaşı bir aşçı olduğunu belirterek, “Bir İHA saldırısı Panama bayraklı bir gemide yangına neden oldu. Bir mürettebat öldü” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, saldırıya uğrayan geminin Victress adlı kargo gemisi olduğunu duyurdu. Açıklamada, gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan uyruklu 9 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Deniz Kuvvetleri, saldırının ardından gemide “birden fazla kayıp” yaşandığını ve Victress’in artık seyrüsefer yapamayacak durumda olduğunu aktardı.

Kuleba, pazar gecesini pazartesiye bağlayan saatlerde Rusya’nın iki gemiyi daha hedef aldığını açıkladı.

Belize ve Palau bayraklı gemilere düzenlenen saldırılarda ise yaralanan olmadığı bildirildi.

Son olarak 28 Mayıs'ta Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli Vanatu bayraklı bir gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Ankara, yaralanan iki mürettebatın Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.