Karadeniz'de korkutan görüntü... 19 yunus ölü bulundu!

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Krasnodar'da bir petrol tankerinin batması sonucu meydana sızıntısının ardından 19 yunus ölü bulundu.

Karadeniz'de korkutan görüntü... 19 yunus ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:37

Rusya'nın güneyinde Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta "Volgoneft 212" adlı Rus petrol tankerinin ikiye ayrılması sonucu yaşanan petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketinin etkileri sürüyor.

Delfa Yunus Kurtarma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Krasnodar'da sızıntının başladığı 15 Aralık ile 23 Aralık arasında 19 yunusun ölü bulunduğu bildirildi. Ölümlerin petrolden kaynaklanan akut zehirlenme olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz ile Azak Denizi'ni bağlayan Kerç Boğazı’nda 15 Aralık'ta şiddetli fırtınaya yakalanan "Volgoneft 212" petrol tankeri ikiye ayrılarak batmış, "Volgoneft-239" tankeri sürüklenmişti. İkiye ayrılan tankerden petrol sızıntısı başlamış, 4 bin tondan fazla petrol çevre felaketine neden olmuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ve gönüllüler, sahillerde biriken petrolü temizlemeye devam ediyor.


Etiketler: #karadeniz #ölü #Yunus #petrol

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