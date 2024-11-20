İstanbul'da 'lodos' etkisi: Deniz anaları kıyıya vurdu
İstanbul’da yapılan uyarıların ardından lodos etkili oldu. Büyükçekmece sahilinde dev dalgalar kıyıya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Büyükçekmece sahilinde sabah saatlerinde lodos etkili oldu.
Sahilde dalgaların metrelerce yükseldiği anları vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.
DENİZ ANALARI KIYIYA VURDU
Metrelerce dalgaların yükseldiği Albatros sahilinde çok sayıda deniz anasının kıyıya vurduğu görüldü.
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