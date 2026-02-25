Kartel tahtı boş kaldı: Yeni lider kim olacak?

Gerçek adı Nemesio Ruben Oseguera Cervantes olan ve “El Mencho” lakabıyla bilinen kartel liderinin, hafta sonu Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde öldürüldüğü bildirildi.

Bu gelişme, ülkede güvenlik endişelerini artırırken kartel içinde de liderlik mücadelesini tetikledi.

2009 yılında kurulan Jalisco Yeni Nesil Karteli, Meksika’nın en güçlü suç örgütleri arasında yer alıyor ve özellikle orduya yönelik saldırılarıyla tanınıyor.

El Mencho’nun olası varisleri arasında ailesinden isimler bulunsa da, bunların liderlik açısından zayıf kaldığı değerlendiriliyor.

Kartel liderinin oğlu Ruben Oseguera Gonzalez (“El Menchito”) halihazırda ABD’de bir cezaevinde bulunuyor. Diğer oğlu ve üvey oğlunun ise örgütü yönetebilecek deneyime sahip olmadığı iddia ediliyor.

Gelişmelerde adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri ise El Mencho’nun eski eşi Rosalinda González Valencia.

“La Jefa” (Patron) lakabıyla bilinen Valencia’nın, kartelin finansal yapısında uzun yıllardır etkin rol oynadığı belirtiliyor.

Geçmişte kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Valencia’nın, kartelin mali ağını yöneten isim olduğu ve yasa dışı gelirleri paravan şirketler ile turizm ve konaklama sektörüne aktardığı öne sürülüyor.

“NARCO QUEEN” İHTİMALİ

El Mencho’nun kızı Jessica Johanna Oseguera Gonzalez’in (“La Negra”) da geçmişte kara para aklama suçlamalarıyla ceza aldığı biliniyor.

Analistlere göre anne-kızın birlikte hareket etmesi halinde Meksika’da güçlü bir “narko kraliçe” liderliği ortaya çıkabilir.

Ancak uzmanlar, ağır silahlı ve parçalı yapıya sahip bir kartelin kadın lider tarafından yönetilmesinin zor olabileceğine dikkat çekiyor.

Meksiko merkezli güvenlik danışmanı David Saucedo, kartelin yönetiminin aile yerine üst düzey komutanlardan birine geçmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Saucedo’ya göre, dört ya da beş üst düzey komutandan biri yeni lider olarak öne çıkabilir.

2009 yılında kurulan CJNG, kısa sürede Meksika’daki en etkili suç örgütlerinden biri haline geldi.

Örgüt, özellikle askeri helikopterlere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere yüksek şiddet içeren eylemleriyle tanınıyor.