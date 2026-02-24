Öğrenci velisinden okul müdürüne 'Kabe'de hacılar' tepkisi: 'Çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız!'

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu İlkokulu’nda okul yönetiminin teneffüs zilinin son dönemde dinci çevrelerce popüler hale getirilen "Kabe'de hacılar" isimli ilahiyle değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.

Okulda 4’üncü sınıfta okuyan bir öğrencinin babası olduğunu belirten veli, cep telefonu kamerasıyla okul bahçesinde okul müdürü Cüneyt Dağ ile yaşadığı tartışmayı görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde veli, okul zilinin ilahi ile değiştirilmesiyle ilgili müdüre sert tepki göstererek "Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsınız! Siz bir eğiticisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız. Madem öyle, 12 İmamlar orucunda veya diğer önemli günlerde de aynı hassasiyeti gösterecek misiniz?" ifadelerini kullandı.