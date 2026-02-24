Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğrenci velisinden okul müdürüne 'Kabe'de hacılar' tepkisi: 'Çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız!'

Öğrenci velisinden okul müdürüne 'Kabe'de hacılar' tepkisi: 'Çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız!'

24.02.2026 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öğrenci velisinden okul müdürüne 'Kabe'de hacılar' tepkisi: 'Çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız!'

Kocaeli'de bir ilkokulda okul zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesi tepki çekti. Bir öğrenci velisi, okul bahçesinde müdüre tepki gösterdi.

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu İlkokulu’nda okul yönetiminin teneffüs zilinin son dönemde dinci çevrelerce popüler hale getirilen "Kabe'de hacılar" isimli ilahiyle değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.  

Okulda 4’üncü sınıfta okuyan bir öğrencinin babası olduğunu belirten veli, cep telefonu kamerasıyla okul bahçesinde okul müdürü Cüneyt Dağ ile yaşadığı tartışmayı görüntüledi. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde veli, okul zilinin ilahi ile değiştirilmesiyle ilgili müdüre sert tepki göstererek "Böyle bir parçayı zil sesi yapamazsınız! Siz bir eğiticisiniz, çocukları böyle bir durumda bırakamazsınız. Madem öyle, 12 İmamlar orucunda veya diğer önemli günlerde de aynı hassasiyeti gösterecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #gericilik #Kabe #derince

İlgili Haberler

Gericilikte sınır tanımıyorlar... Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı
Gericilikte sınır tanımıyorlar... Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef aldı Gerici Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden kadın sporcuları hedef aldı. Gülümseyen yazısında “Giydirildiği açık seçik kıyafetle Türkiye’yi temsilen bayanların minderde güreşmesi, aynı şekilde dekolte giyinmiş bayanların, yüzme, atletizm gibi diğer spor branşlarında yarıştırılması, isminde ‘İslam’ kelimesinin yer aldığı oyunların dini değerleri yok etme adına yapıldığını o kadar net gözler önüne sermektedir” ifadelerine yer verdi.
Hizbut Tahrir, gerici yapı ve kişilerle görüşme trafiğini hızlandırdı: Gericilik hareketi
Hizbut Tahrir, gerici yapı ve kişilerle görüşme trafiğini hızlandırdı: Gericilik hareketi Hilafet devleti kurmak için faaliyet yürüten Hizbut Tahrir’in Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi; diğer gerici yapılar ve kişilerle görüşme kararı almıştı. Söz konusu görüşme trafiği kapsamında dergi “hilafetçilik” görüşleriyle ön plana çıkan terör örgütleri el-Kaide ve IŞİD bağlantılı Halis Bayancuk ile “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” ifadesiyle bilinen Nurettin Yıldız’la görüştü.
MEB’in eğitimdeki gerici uygulamaları yol açtı, okullarda Selefi ant okutturuldu: ‘Öğrenci Andı’ kaldırıldı, yerine Selefi And getirildi!
MEB’in eğitimdeki gerici uygulamaları yol açtı, okullarda Selefi ant okutturuldu: ‘Öğrenci Andı’ kaldırıldı, yerine Selefi And getirildi! Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) gerici öğretim izlencesi ve ÇEDES uygulamaları okullara Selefi Andı’nın da girmesini sağladı. Okullarda çocuklara IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan “Muvahhiddin Andı”nın okutturulduğu ortaya çıktı. Böylece artık çocuklara; “Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir” ifadelerinin kullanıldığı “Öğrenci Andı” yerine, “Dileğimiz: Sıddık, şehit ve salihlerden olmaktır” ifadelerinin geçtiği Selefi ant okutuluyor.