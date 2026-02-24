MEB’in eğitimdeki gerici uygulamaları yol açtı, okullarda Selefi ant okutturuldu: ‘Öğrenci Andı’ kaldırıldı, yerine Selefi And getirildi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı gerici öğretim izlencesi (müfredat) ile din görevlilerinin ve cemaatlerin sözde hocalarının okullara girmesini sağlayan ÇEDES uygulaması, eğitimin dinselleştirilmesi konusunda Selefiliğe yol verdi. Eğitimde çocuklara yönelik hazırlanan dinsel tasarımlar ve içerikler artarken, en son yayımlanan “Ramazan Genelgesi” de bunu görünür kıldı.

İKTİDAR LAİKLİK SAVUNUCULUĞUNU HEDEFE KOYDU

Başta Laiklik Meclisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) olmak üzere; Eğitim-Sen, Eğitim-İş, KESK, DİSK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği, Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği ve Veli-Der’in de aralarında olduğu sendika, meslek örgütleri ve DKÖ’ler genelgenin anayasaya karşı olduğu gerekçesiyle laiklik savunusuna geçti. İktidar ise eğitimde dinselleştirme politikasına karşı gelen tepkilere yanıt olarak SOL Parti’nin öncülüğünde düzenlenen “Laikliği Savunuyoruz” bildirisi ve imza kampanyasını hedefe koydu.

ÇOCUKLARA SELEFİLİK ANDI OKUTULDU!

Eğitimde dinselleşme güncelliğini korurken, okullarda da öğrencilere yönelik gerici uygulamalara son bir halka daha eklendi. İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu’nda erkek öğrencilere IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan Selefi anlayışlı metin “Muvahhiddin Andı”nın okutulduğu ortaya çıktı. Bu görüntülerin Halis Bayancuk grubunun sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokulması ise dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN HEDEF ALINDIĞI YARIŞMA DÜZENLENDİ

Okuldaki bu eylemi “örnek olay” olarak gören Halis Bayancuk grubu ise sosyal medyadan 0-12 yaş arası çocuklara yönelik bir yarışma başlattı. Söz konusu görüntüleri alıntılayarak Muvahhidin Andı’nı okuduğu bir gösterimi paylaşan 10 çocuğa Halis Bayancuk’un imzalı “Tevhid Meâli” kitabının hediye edileceği açıklandı.

ÖĞRENCİ ANDI KALDIRLIDI, MUVAHHİDİN ANDI GETİRİLDİ!

Muvahhidin Andı’nda ise şu ifadeler kullanılıyor: “Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed; gündemimiz vahiy, davetimiz tevhid ve sünnettir. Mücadelemiz; şirk (Tanrı’ya ortak tanıma), bid’at (şeri bir bulguya dayanmayan fikir ve davranışlar) ve masiyetedir (dini emirlere uymama). Korkumuz günahlarımız, ümidimiz İlahirahmettir. Dileğimiz; sıddık (doğru sözlü), şehit ve salihlerden (dine faydalı iş yapan) olmaktır. Ve tekbir: Allahuekber!”

Bu durum ise 2013’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla “Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” ifadelerinin kullanıldığı “Öğrenci Andı”nın kaldırılmasını akıllara getirdi. ANKARA

BAKANA DESTEK İSMAİLAĞA’DAN GELDİ

Öte yandan MEB’in Ramazan Genelgesi’ne İsmailağa Cemaati destek açıkladı. Bakan Tekin’in STK olarak gördüğü yapılardan olan İsmailağa’dan yapılan açıklamada genelgeye yönelik; “Şuurlu bir nesil yolunda atılan adımları destekliyoruz. İlim ve ahlâkla yoğrulmuş gelecek nesillerin inşası, Devletimizin ve Milletimizin öncelikli vazifesidir. Manevî dirilişin ve yeni başlangıçların, kalplerin ve gönüllerin ihyâ vakti olan Ramazan-ı Şerif iklimi; bu vazifenin icrasında müstesna bir dönüm noktasıdır. Bu hassasiyetle; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminden istifade edilerek geliştirilen Maarif’in Kalbinde Ramazan temasını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleri büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

EBU HANZALA BAĞLANTISI

Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin liderliğini 'Ebu Hanzala' adıyla bilinen Halis Bayancuk'un yaptığı biliniyor. IŞİD yöneticiliğinden yargılanmış bir isim olarak bilinen Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında üç ayrı dosyanın birleştirilmesiyle yargılanan Bayancuk hakkında tahliye kararı verilmişti.

Son olarak geçen yıl İzmir’de üç polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Bayancuk, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.