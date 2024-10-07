Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den fırlatılan roketlerin Tel Aviv'in merkezinde sirenlerin çalmasına neden olduğunu söyledi.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, kenti bombalamak üzere bir roket “yaylım ateşi” gönderdiğini duyurdu.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, saldırının, “sivillere yönelik katliamlara ve Filistinlilerin kasıtlı olarak yerlerinden edilmesine” bir yanıt olduğu belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan “beş roket” atıldığını açıkladı.
İsrailli sağlık yetkilileri, saldırının ardından şarapnel parçalarıyla yaralanan iki kadının tedavi edildiğini belirtti.
Saldırı, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'de gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" saldırılarının birinci yıl dönümünde düzenlendi.
Etiketler: #kassam tugayları #israil
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