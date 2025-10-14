Katar’dan 'ikinci aşama' uyarısı: Zor müzakereler başladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, Gazze'ye yönelik imzalanan ateşkes anlaşmasının “özellikle son iki yıldır bekledikleri tarihi bir gün” olduğunu söyledi.

El-Ansari, anlaşmanın bölge için kalıcı bir barışa kapı aralayabileceğini ifade etti.

Fox News’e konuşan el-Ansari, anlaşmanın birinci aşamasının başarıyla tamamlanması için uzun süredir çaba gösterdiklerini belirtti.

“Birinci aşamanın gerçekleşmesini sağlamak için etrafındaki birçok tartışmayı erteledik” diyen el-Ansari, bu sürecin dikkatle planlandığını vurguladı.

“ZOR MÜZAKERELER BAŞLADI”

Katar Dışişleri Sözcüsü, şimdi anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik daha karmaşık görüşmelerin başladığını açıkladı.

El-Ansari, “Elbette zor kısma geçtik. Gazze’nin nasıl güvence altına alınacağı, nasıl yönetileceği ve bir daha savaşın yaşanmamasının nasıl sağlanacağı üzerine müzakereler yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

El-Ansari, Katar’ın sürece arabuluculuk etmeye devam edeceğini ve hedeflerinin bölgede kalıcı bir barış tesis etmek olduğunu belirtti.

Anlaşmanın ikinci aşamasına dair görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.