Katar, İran askeri ateşesini sınır dışı ediyor

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkenin İran Büyükelçiliği'nde görevli askeri ve güvenlik ateşeleri ile bu ateşelik ofislerinde görev alan tüm personelin sınır dışı edildiğini duyurdu.

İran kendi enerji altyapısına ABD-İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ardından Katar'ın da dahil olduğu 5 ülkedeki rafinerileri hedef alacağını duyurmuş. Vaadini de yerine getirmişti. Katar'dan yapılan kınama açıklamasının ardından sınırdışı kararı da ayrı bir açıklamayla duyuruldu.

'24 SAAT İÇİNDE TERK ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ'

Konuya ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Katar Devleti, İran Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşeyi ve güvenlik ataşesi ile bu iki ataşelik ofisinde çalışan tüm personeli istenmeyen kişi ilan eder.

Dışişleri Bakanlığı, Katar Devleti'nin hem büyükelçilikteki askeri ataşeyi hem de güvenlik ataşesini ve bu iki ataşenin çalışanlarını istenmeyen kişiler olarak gördüğünü ve en fazla (24) saat içinde Devlet topraklarını terk etmelerini talep ettiğini belirten resmi bir muhtırayı Devlet'teki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine iletti.

Bu durum, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Yusuf Fakhro ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Devlet Büyükelçisi Sayın Ali Salih Abadi arasında bugün yapılan görüşme sırasında ortaya çıktı.

Bakanlık, bu kararın, Katar Devleti'ni etkileyen ve egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, uluslararası hukuk ilkelerini, Güvenlik Konseyi'nin (2817) sayılı kararını ve iyi komşuluk kurallarını açıkça ihlal eden İran'ın tekrarlanan hedef alma ve acımasız saldırganlığı ışığında alındığını açıkladı.

Bakanlık, İran tarafının bu düşmanca yaklaşımına devam etmesi halinde Katar Devleti'nin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için ek önlemler alacağını vurguladı.

Bakanlık, Katar Devleti'nin uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi alma hakkını saklı tuttuğunu teyit etti.”