Katar ve BM'den Gazze görüşmesi: Çatışmayı önleme yolları ele alındı
Katar ve BM, Gazze'deki duruma ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.
Katar İçişleri Bakanlığı'na bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İsrail ve İslami Cihad Hareketi arasında haftalarca süren gerilimden sonra "çatışmayı önlemenin" yollarını ele aldı.
Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı İmadi ile Özel Koordinatör Wennesland'ın Gazze'deki ofisinde bir araya geldiği belirtildi.
İmadi, BM Koordinatörü Wennesland'a Filistin topraklarındaki insani durumla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vererek, ülkesinin çabalarını sürdüreceğini ve her türlü desteğiyle Filistin halkının yanında duracağını vurguladı.
İki taraf, Gazze sakinlerinin yaşam koşullarının bozulmasının artmasına neden olan daha fazla çatışmayı önlemek için ortak işbirliği yollarının yanı sıra Gazzelilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çözüm önerilerini görüştü.
İsrail, 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti. İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.
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