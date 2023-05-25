Katil avukat müvekkillerini dolandırdı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:11

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:11

İşlediği suçlar bir Netflix belgeseline de konu olan Murdaugh, Mart ayında 22 yaşındaki oğlu Paul ve 52 yaşındaki karısı Maggie'yi evlerinde vurarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra tutuklandı.

Şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasını çekmekte olan 54 yaşındaki Murdaugh, sigorta dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve hırsızlığı da içeren yaklaşık 100 suçlamayla yargılanıyor.

Soruşturmayı yürüten cinayet savcıları Murdaugh'un hırsızlığı örtbas etmek için karısını ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Güney Carolina bölgesi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savcılığından yapılan açıklamada, bu suçlamaların 14'ünün kara para aklama ve beşinin de telekulak dolandırıcılığı olduğu belirtildi. Her bir suçlama en az 20 yıl hapis cezası gerektirmekle birlikte bazı suçlamalar en fazla 30 yıla kadar çıkabiliyor.

Duruşma sırasında savcılar jüriyi Murdaugh'un milyonlarca dolarlık hırsızlığı ortaya çıkmak üzere olduğu için cinayetleri işlemeye karar verdiğine ikna etti. Savcılar Murdaugh'un ölümlerin kendisine sempati kazandıracağını ve bir örtbas tasarlamak için zaman kazandıracağını umduğunu savundu.

Son iddianamelerde Murdaugh'un, uzun süredir birlikte çalıştığı hizmetçisinin ailesini, 2018 yılında Murdaugh'un Hampton, Güney Carolina'daki evinde düşerek ölmesinin ardından arkadaşı Cory Fleming'i avukat olarak kullanmaya ikna ettiği iddia ediliyor.

Murdaugh'un avukatları Jim Griffin ve Dick Harpootlian, federal suçlamaların duruşma yapılmadan çözülebileceğini söyledi. Avukatlar yaptıkları açıklamada, "Alex, Amerika Birleşik Devletleri savcılığı ve federal kurumlarla geniş bir yelpazede yürüttükleri soruşturmalarda işbirliği yapmaktadır. Bugün getirilen suçlamaların duruşma yapılmaksızın hızla çözüleceğini tahmin ediyoruz'' dedi.