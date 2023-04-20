ABD’deki silahlı baskının ardından iki çocuğa cinayet suçlaması yöneltildi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:06

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:23

Getty Images Doğum günü kutlamasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

ABD’nin Alabama eyaletinde hafta sonu bir doğum günü partisinde dört kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırının ardından iki çocuğa cinayet suçlaması yöneltildi.

Kardeş olan çocuklardan Ty Reik McCullogh 17, Travis McCullough ise 16 yaşında.

İki kardeşin yakalanmasından saatler sonra üçüncü zanlı, 20 yaşındaki Wilson LaMar Hill’in de tutuklandığı açıklandı. Yetkililer, iki çocuğa yetişkinlermişçesine suçlama yönetileceğini duyurdu.

Silahlı baskının motivasyonu veya kullanan silah türlerine dair bir bilgi ise paylaşılmadı. Hafta sonu yaralanan 32 kişiden dördü hala yoğun bakımda.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin 19 yaşındaki Mesiah Collins, 18 yaşındaki Phil Dowdell, 23 yaşındaki Corbin Holston ve 17 yaşındaki Shaunkivia Smith olduğu açıklandı. Doğum günü partisine 50 civarında kişi katılmıştı.

Tutuklanan iki kardeşin, saldırının gerçekleştiği Dadeville kasabasına 40 dakikalık sürüş mesafesindeki Tuskegee’den olduğu duyuruldu. ABD’deki silahlı katliamları belgeleyen Gun Violence Archive’a göre bu saldırıyla birlikte yılın ilk 4 ayındaki katliam sayısı 160’ı aştı.

Gun Violence Archive, dört veya daha fazla kişinin silahla vurulduğu saldırıları bu kategoriye alıyor.