ABD’nin Illinois eyaletindeki kiliselerde yaklaşık 2 bin çocuk cinsel istimara uğradı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:36

Güncelleme: 24.05.2023 - 13:36

ABD'nin Illinois eyaletinde başsavcılık tarafından Roma Katolik Başpiskoposluğu'na ait kiliselere yönelik yürütülen cinsel istismar soruşturmasının raporu yayımlandı.

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul'e ait rapora göre eyalet çapındaki tüm piskoposluk bölgelerinde 1950-2019 yılları arasında en az bin 997 çocuk, 451 Katolik din adamının cinsel istismarına uğradı. Yaklaşık 700 sayfalık raporda, Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarının ayrıntılı anlatımlarına yer verildi.

Başsavcılık ofisindeki avukatların ve müfettişlerin 5 yıl boyunca piskoposluklar tarafından tutulan 100 bin sayfadan fazla belgeyi incelediği, 600’den fazla mağdurla yüz yüze, e-posta ve telefon yoluyla görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.



İSTİSMARIN BOYUTUNUN BİLİNENDEN DAHA FAZLA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Başsavcı Raoul'un soruşturmasından önce Illinois Katolik piskoposluklarına göre çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen 103 din adamı olduğu, soruşturma sonucu bu sayının 451’e çıktığı belirtildi. Ayrıca kilisenin hala hayatta olanların yanında olmadığı, istismar raporlarını görmezden geldiği veya örtbas ettiği, mağdurların istismarı bildirmek istediğinde kilise tarafından yeniden mağdur edildiği belirlendi. Kilise yetkililerinin çocukları korumak yerine kurumun itibarına öncelik verdiği, sık sık istismarcı rahiplere avantaj sağladığı, hatta istismarcılara tekrar istismar şansı verdiği ve halkı yanıltarak suistimalı örtbas ettiği vurgulandı. Kilise yetkililerinin tacizi bildirme konumunda olduğu, ancak bunu yapmamayı tercih ettikleri ifade edildi.

Mağdurların yaşadıkları travmanın yıllar boyu devam ettiğine de dikkat çekilirken, çocukları istismar eden din adamlarının farklı bölgelere tayin edilerek korunduğu ifade edildi.

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul raporla ilgili açıklamasında, “Katolik kilisesinde büyüdüm ve çocuklarımı Katolik okullarına gönderdim. Kilisenin savunmasız kesimi desteklemek için önemli işler yaptığına inanıyorum. Ancak saygın olduğu varsayılan herhangi bir kurumda olduğu gibi Katolik kilisesi de halkın güvenine ihanet ettiğinde hesap vermelidir. Umuyorum ki yaklaşık 700 sayfalık bu rapor, hem güçlerini ve güvenlerini ihlal edenlere hem de bunu örtbas eden kilise liderliğindeki kişilere ışık tutarak, Katolik din adamları tarafından çocuklara yönelik cinsel istismardan kurtulanları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Faillerin burada isimlerini açıklamamızdaki amaç, uzun süredir sessizlik içinde acı çeken ve hayatta olan mağdurlarda iyileşme sağlamak ve kamuoyuna hesap vermektir” ifadelerini kullandı.

