Kayıp köpek 9 ay sonra ortaya çıktı: 'Hollywood'un yazmak isteyeceği bir hikaye'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:03

Güncelleme: 05.04.2024 - 11:03

Terrier kırması Mişka adındaki köpek, geçen yıl Temmuz ayı ortalarında San Diego'da kaybolmuş ve sahiplerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları bilgi edinme başvuruları sonuçsuz kalmıştı.

Yaklaşık dokuz ay sonra, Michigan eyaletinin Detroit bölgesindeki yetkililer başıboş bir köpekle ilgili bir çağrıya yanıt verdi.

Polis, Mişka'yı ve hayvan refah grubu Grosse Pointe Hayvan Sahiplenme Derneği ile temasa geçti.

Kısa süre sonra üç yaşındaki Mişka'ya, ABD'nin batı kıyısındaki San Diego'da yaşayan sahibi hakkında bilgi veren çip takıldığı tespit edildi.

Köpeğin sahipleri Mehrad Houman ve ailesi, duygusal bir kavuşma için 10 saat araba kullanarak Michigan'a gitti.

Kontrol edildikten ve kuduz aşısı yapıldıktan sonra Mişka'nın Kaliforniya'daki evine dönmesine izin verildi.

Grosse Pointe Hayvan Sahiplenme Derneği, "Bu Hollywood'un anlatmak isteyeceği bir hikaye" açıklamasında bulundu.

Dernek başkanı Corinne Martin, köpeğin "çalındığını ve daha sonra satılarak Michigan'a gittiğini" düşünüyor.