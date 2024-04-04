Abdullah Avcı'dan TFF'ye eleştiri!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:06

Güncelleme: 04.04.2024 - 08:06

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Galibiyetle döndüğümüz için son derece mutluyum. Oyuna iyi başladık, rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Onlar her maç final gibi bakıyorlar. Bizim de üçüncülük şansımız var. Oyuna iyi başladık, harika bir gol oldu. Oyun plandığımızın dışına çıktı. Konyaspor topa daha fazla sahip oldu, bizim daha agresif savunma yapmamız lazımdı. Buna biraz uzak kaldık. İkinci yarıda penaltı golüyle 2-0 öne geçtik. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu, kenar ortasından gol yedik. Çok pozisyon vermediğimiz bir maç oynadık. Ama daha agresif olabilirdik. Rabibi geriye doğru ittirebilirdik. Oyuncularımı, lig üçüncülüğü için attıkları adımdan dolayı, özellikle yaşanan süreçten sonra, galibiyetle dönmek ve böyle bir deplasmanda galibiyetle dönmek son derece önemli" dedi.

TFF'YE ELEŞTİRİ

TFF'bin fikstür planlamasını eleştiren Avcı, "17 gün sonra maç oynandı. Bundan sonraki maç 9 gün sonra. Futbolda ritimleri bu şekilde yakalamak kolay olmuyor. TFF, özellikle sezon başı planlamayı yaparken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Planlama bu anlamda çok doğru gitmiyor. Önümüzdeki sene için ricam, daha dikkat edilmesi. 26 günde ikinci maça çıkacağız. Bu çok sağlıklı bir durum değil." açıklamasını yaptı.

ORSIC AÇIKLAMASI

Sakatlığını atlatan Orsic ile ilgili deneyimli çalıştırıcı, "Orsic bugün oyuna girdi, o bizi mutlu etti. Kazandık, böyle bir haftadan sonra kazanmak son derece önemli. Trabzonspor her zaman varlığını hissettirmiştir, güçlüdür, futbol adına önemli işler yapmıştır, kupalar, şampiyonluklar kazanmıştır. Buna da devam edecektir. Üçüncülük için önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı son olarak, "Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanların dilini ve üslubunu değiştirlerse, biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım" şeklinde konuştu.