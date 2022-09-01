Kazakistan Cumhurbaşkanı, erken seçim önerdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı, sonbaharda cumhurbaşkanlığı erken seçimleri yapılmasını önerdi

AA
01 Eylül 2022 Perşembe, 09:59
Kazakistan Cumhurbaşkanı, erken seçim önerdi
Abone Ol google-news

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yıl sonbaharda ülkede cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin yapılmasını önerdi.

Tokayev, Parlamento'nun açılış töreninde halka hitap etti.

Adaletli bir Kazakistan kurma yolunda derin ve kapsamlı reformları başarıyla faaliyete geçirmek için halkın yeni bir güvenoyuna ihtiyaç duyduğunu kaydeden Tokayev, "Bu sonbaharda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin yapılmasını öneriyorum" dedi.

Tokayev, "Benim için devletin çıkarları her şeyden önemli. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görev süremi kısaltarak yeni cumhurbaşkanlığı erken seçimlerine katılmaya hazırım" ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra ülkede cumhurbaşkanlığı görev süresinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini 7 yıllık bir süreyle sınırlandırmayı öneriyorum. Ancak tekrar seçilmesi yasaklanacak" diye konuştu.

Tokayev, ayrıca 2023’ün ilk yarısında meclis ve yerel meclis seçimlerinin yapılacağını duyurdu.


Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev erken seçim

  • İlgili Haberler

  • Yunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını sildi Yunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını sildi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler