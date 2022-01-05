Kazakistan hükümeti, protestoların ardından LNG fiyatlarını düşürme kararı aldı
Kazakistan'da hükümet, Mangistav bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarının protesto edilmesinin ardından bu bölgede gaz fiyatlarını düşürme kararı aldı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan hükümeti, ülkenin Mangistav bölgesinde LNG zammının protesto edilmesinin ardından söz konusu bölgede doğalgaz fiyatlarını düşürme yönünde karar aldı.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Hükümet komisyonu, Aktau kentindeki İntimak meydanında toplanan protestocularla görüştü. Görüşmede, Aktau kentindeki öncü grupla yapılan müzakereler sonucunda alınan kararlar, yani devlet şirketi Kazmunaygaz'ın sosyal sorumluluğu kapsamında Mangistav bölgesinde LNG fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceği bildirildi" denildi.
Meydanda toplananlar hakkında cezai işlem uygulanmayacağı sözünü de veren hükümet, tarafların tüm sorunların yapıcı diyalog ve mevcut yasalar kapsamında çözülmesinde mutabakat sağladığını aktardı.
Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre LNG fiyatlarındaki zamma ilişkin protestolar Mangistav bölgesine komşu Atırau ve Batı Kazakistan bölgelerinde de başladı.
Hükümetin bu bölgelerdeki protestolar karşısında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.
ORDU SOKAĞA İNDİ
Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi. Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı’nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan’da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau’da askerin sokağa indiği görüldü.
TOKAYEV’DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, “Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var” dedi.
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