Kazakistan'da değişiklik gerçekleştirildi: Görevden alındılar

09 Ocak 2022 Pazar, 20:41

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nde (KNB) önemli bir değişiklik yaptı.

GÖREVDEN ALINDILAR

KNB Başkan Yardımcıları Marat Osipov ve Daulet Yergojin'i görevden alarak yerlerine Bakıtbek Kosjanov ve Askar Amerhanov'u atadı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov, ülkedeki protestolar nedeniyle 6 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla görevden uzaklaştırılmış, ardından devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Masimov, soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine konulmuştu.