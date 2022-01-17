Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 225’e yükseldi
Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönen protestolarda can kaybının 225’e yükseldiği bildirildi.
Kazakistan’da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan protestolar hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmüştü. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, protestolarda 19’u güvenlik gücü olmak üzere toplam 225 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 393’ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 4 bin 353 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ölenlerin yarısının silahlı suçlular olduğu aktarılarak, OHAL sürecinde sağlık kurumlarına 20 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edildi.
KAZAKİSTAN’DAKİ PROTESTOLAR
Kazakistan’da 2 Ocak’ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. Tokayev, 11 Ocak’ta ise ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirterek, barış gücü misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.
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