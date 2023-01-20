Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev hastaneye kaldırıldı
Kazakistan’ın 82 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hastaneye kaldırıldı.
Kazakistan'da Nur Otan Partisi Eski Sözcüsü Aleksandr Aksyutits, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Aksyutits, Nazarbayev’in başkent Astana’da bulunan bir hastaneye kaldırıldığını aktarırken “Detaylı bir kalp muayenesinden geçiyor. Sağlık personeli, ameliyatla müdahale edilebileceğini söylüyor” dedi.
83
yaşındaki Nazarbayev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkesini yaklaşık 30
yıl yönettikten sonra 2019 Mart ayında Cumhurbaşkanlığı görevi Kasım Cömert
Tokayev’e devretmişti.
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