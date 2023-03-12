Kedileri işkenceyle öldüren adama dışkı yedirdiler

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:11

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:11

Çin'de, kimliği Lee olarak açıklanan bir kişinin, kedilere işkence yaptığı ve öldürdüğü videoları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Görüntüleri seyreden bazı hayvanseverler, Lee'nin adresinin bulunması çağrısında bulundu. Lee'yi yakalayan hayvanseverler, Lee'yi darp ederek suçunu itiraf ettirdi.

DailyStar'da yer alan habere göre, beş kediyi öldürdüğünü itiraf eden Lee'ye, hayvanseverler tarafından zorla dışkı yedirmeye çalışıldı.

Polis, olayla ilgili bir soruşturma başlattıklarını ve konuyu ciddiyetle ele aldıklarını belirtti. Hem Lee'nin hem de saldırıya karışanların hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi