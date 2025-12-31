Kedilerin insanlardan fazla olduğu kasabada 30 yıl sonra bebek

İtalya’nın Abruzzo bölgesindeki Pagliara dei Marsi kasabasında, 30 yıl aradan sonra dünyaya gelen ilk bebek büyük sevinç yarattı.

Nüfusun kedilerden bile az olduğu antik kasabada doğan Lara Bussi Trabucco, kasabanın yaklaşık 20 kişilik nüfusu içinde en küçük sakin oldu.

Henüz birkaç aylık olan Lara’nın bu hafta düzenlenen vaftiz töreni, kasabaya çok sayıda ziyaretçi çekti. The Guardian’ın aktardığına göre, bebeğin doğumu Pagliara dei Marsi’de uzun süredir devam eden “bebeksizlik” dönemini sona erdirdi.

Lara’nın annesi Cinzia Trabucco, “Pagliara dei Marsi’nin varlığından bile haberi olmayan insanlar, sadece Lara’yı duydukları için buraya geldi. Dokuz aylıkken ünlü oldu” dedi.

Kasabadaki sevince rağmen, uzmanlar İtalya genelindeki demografik kriz konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ulusal istatistik kurumu Istat’a göre, ülkede 2024 yılında doğum sayısı 369 bin 944 ile tarihi dip seviyeye geriledi. Bu rakam, son 16 yıldır devam eden düşüş trendinin sürdüğünü gösteriyor.

Doğurganlık oranı da kadın başına ortalama 1,18 çocukla rekor düzeyde düşerken, bu oran Avrupa Birliği’nin en düşük seviyeleri arasında yer aldı.

GÖÇ, EKONOMİ VE SAĞLIK ETKİLİ

Doğum oranlarındaki düşüşte, çocuk sahibi olmamayı tercih edenlerin artmasının yanı sıra ekonomik zorluklar ve sağlık sorunlarının da etkili olduğu belirtiliyor.

Pagliara dei Marsi Belediye Başkanı Giuseppina Perozzi, kasabanın ciddi bir nüfus kaybı yaşadığını belirterek, “Yaşlı nüfusun kaybı ve kuşaklar arası yenilenmenin olmaması, bu durumu daha da ağırlaştırdı” dedi.

Lara’nın ailesi, Ocak 2025’ten itibaren doğan ya da evlat edinilen her çocuk için verilen bin avroluk “bebek bonusu”ndan yararlandı. Bu destek, Başbakan Giorgia Meloni hükümeti tarafından “demografik kış” olarak adlandırılan nüfus krizine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirildi.

Ancak Lara’nın ailesi, çocuklarının gelecekteki eğitimi konusunda kaygılı. Pagliara dei Marsi’de yıllardır öğretmen bulunmadığı, geçmişte öğretmenin aynı zamanda okul binasında yaşadığı belirtiliyor.

Yakınlardaki Castellafiume kasabasında anaokulu ve ilkokul bulunsa da, İtalya genelinde düşen doğum oranları nedeniyle bu okulların uzun vadede açık kalıp kalamayacağı belirsizliğini koruyor.