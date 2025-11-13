Kenya: 200'den fazla vatandaşımız Ukrayna'da savaşıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde üç kasabayı ele geçirdiğini bildirdi.

Çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Nairobi yönetimi, 200’den fazla Kenya vatandaşının Ukrayna’da Rus ordusu saflarında savaştığını duyurdu.

Başbakanlık Kabine Sekreteri Musalia Mudavadi tarafından Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Raporlar, iki yüzü aşkın Kenyalının Rus ordusuna katılmış olabileceğini, bunların bir kısmının Kenya’nın disiplinli güvenlik birimlerinin eski mensupları olduğunu gösteriyor.

Ukrayna ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Afrika’daki onlarca ülkeden 1.400’den fazla savaşçının, Ukrayna’da Rus güçlerinin yanında savaştığını öne sürmüştü.

Durumu son derece endişe verici olarak nitelendiren Mudavadi, vatandaşları 'gerçek olamayacak kadar cazip görünen yurtdışı iş tekliflerine karşı dikkatli olmaya' çağırdı.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışma bölgesinde gözaltına alınan Kenyalıların serbest bırakılmasını talep etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 Kasım’da yapılan açıklamada ise, yüksek maaş vaadiyle paralı asker olmaya ikna edilen ve Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki savaş alanında mahsur kalan 17 Güney Afrikalının geri getirilmesi için diplomatik kanallardan çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Öte yandan, Ukrayna ordusu generali Oleksandr Sırski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun sisin Rus birliklerinin Ukrayna mevzilerine sızmasına imkân sağladığını belirterek, Ukrayna birliklerinin 'şiddetli çatışmalar' ile Rus ilerleyişini durdurmaya çalıştığını söyledi.

Sırski ayrıca en sert çarpışmaların, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan kuşatma altındaki Pokrovsk kentinde sürdüğünü, son 24 saat içindeki çatışmaların neredeyse yarısının burada yaşandığını ifade etti.

Kuzeydoğudaki Harkiv bölgesindeki Kupyansk ve Lyman kentlerinde de son günlerde çatışmaların yeniden şiddetlendiği belirtildi.

RUSYA: 130 İHA DÜŞÜRDÜK

Rusya’nın TASS haber ajansı, Perşembe günü Savunma Bakanlığı’nın günlük verilerine dayanarak yaptığı haberinde, Rus hava savunmasının gece boyunca 130 Ukrayna İHA’sını imha ettiğini veya engellediğini aktardı.

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde ise gece boyunca 20’den fazla patlama meydana geldi. Yerel Strana gazetesi, özellikle Vasylkivka kasabasının sarsıldığını bildirdi.

Yetkililer herhangi bir maddi hasar olmadığını açıklarken, kasabada 12 Kasım gecesi de güçlü patlama sesleri duyulduğu belirtildi.