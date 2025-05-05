Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya mitingde ayakkabı fırlatıldı

Hayat pahalılığına dair konuşma yaptığı sırada bir göstericinin fırlattığı ayakkabıyı savuşturan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, olayı yara almadan atlattı. Polis üç kişiyi gözaltına aldı.

Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya mitingde ayakkabı fırlatıldı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:32

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hayat pahalılığına ilişkin yaptığı bir konuşma sırasında ayakkabı saldırısına uğradı.

Batı Kenya’daki Migori bölgesinde düzenlenen mitingde yaşanan olay, sosyal medyada paylaşılan videolarla gündeme oturdu.

Görüntülerde, Ruto'nun fırlatılan ayakkabıyı koluyla savuşturduğu ve yara almadığı görülüyor.

Pazar günü gerçekleşen olay sırasında Ruto, kalabalığa seslenerek “Gübre fiyatlarını düşürüyoruz, doğru mu değil mi?” dediği esnada ayakkabı kendisine doğru fırlatıldı. Ayakkabının yere düşmesiyle birlikte sahnede kısa süreli bir kargaşa yaşandı.

Kenya’da son dönemde artan hayat pahalılığı, hükümete yönelik tepkileri beraberinde getirirken, Başkan Ruto vergi artışlarından geri adım atmak ve bazı muhalefet üyelerini kabineye davet etmek zorunda kalmıştı. Ancak kamuoyundaki memnuniyetsizlik halen yüksek seyrediyor.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırı, 2008 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush’a, Irak’ta bir gazeteci tarafından ayakkabı fırlatılması olayını anımsattı.


Etiketler: #Kenya #ayakkabı

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