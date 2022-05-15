Kerkük'te IŞİD operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

15 Mayıs 2022 Pazar, 09:19

Irak'ta, terör örgütü IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal polis gücü tarafından Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi ile Reşad bölgesi arasında terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Vadi Zegetun yakınlarında çıkan çatışmada, 2 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Operasyon sırasında teröristlere ait 2 sığınağın imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.